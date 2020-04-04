قتيلان و7 جرحى بحادث طعن في ليون الفرنسية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قتل شخصان وأصيب سبعة آخرون في اعتداء بالسكين صباح السبت في رومان-سو-إيزير بجنوب-شرق فرنسا، وفق ما ذكرت مصادر متطابقة.

واعتدى المشتبه فيه على عدة أشخاص في متجر وفي الشارع قبل أن يتم توقيفه، وفق مصدر قريب من التحقيق. وأفادت إذاعة «فرانس بلو» بأن المهاجم طالب لجوء سوداني في سن نحو 30 عاماً. تولت الشرطة الجنائية في ليون التحقيق، وتقيّم النيابة العامة المتخصصة في مكافحة الإرهاب الوضع «حالياً»؛ لمعرفة إذا ما كانت ستتولى القضية.

ونقلت صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية، أن المسلح قام بطعن ضحاياه، في شارع «رومان سيريزير» الرئيسي، وسط المدينة. وأوردت المصادر أن المسلح نفذ اعتداءه داخل محل تجاري ثم في الشارع، وتم إلقاء القبض عليه حوالي الساعة الحادية عشرة. وشهدت فرنسا، عدداً من حوادث الطعن والدهس بعد 2015، وتبنى تنظيم «داعش» عدداً منها، لكن وتيرة الاعتداءات تراجعت خلال الآونة الأخيرة. ويعيش الفرنسيون أسبوع العزل الثالث في ظل التدابير المتخذة لمواجهة تفشي وباء (كوفيد-19).