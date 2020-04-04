شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تحدد موعداً جديداً لـ «إكسبو 2020 دبي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال المكتب الدولي للمعارض في بيان اليوم السبت أنه وتضامناً مع الدول المشاركة في حدث «إكسبو» العالمي، وعقب مناقشات مع المكتب ولجنة تسيير «إكسبو 2020»، فقد أبلغت حكومة دولة الإمارات المكتب الدولي بطلبها تغيير مواعيد «إكسبو 2020 دبي» لتصبح في 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 ولغاية 31 مارس /آذار 2022.
وسيعقد المكتب الدولي للمعارض اجتماعا يوم 21 أبريل/ نيسان للجنته التنفيذية لمناقشة تغيير مواعيد «إكسبو 2020 دبي». ولا يمكن اتخاذ قرار نهائي بشأن تغيير التواريخ إلا بأغلبية ثلثي الدول الأعضاء في المكتب الدولي، على النحو المنصوص عليه في المادة 28 من اتفاقية باريس لعام 1928.
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