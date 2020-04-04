«اقتصادية أبوظبي» تقدّم 83 خدمة رقمية عبر «تم»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت دائرة الإسناد الحكومي في أبوظبي، ممثلة في هيئة أبوظبي الرقمية، اليوم السبت، توفير كافة خدمات التراخيص الاقتصادية الخاصة بدائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة، عبر منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة (تم)، لتكون بذلك أول جهة حكومية في أبوظبي تنقل خدماتها إلى «تم»، في إطار جهود حكومة إمارة أبوظبي الرامية إلى توظيف الحلول الرقمية في خدمة المجتمع والارتقاء بمنظومة العمل الحكومي.

وقال محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي: «إن إنجاز مشروع توفير كافة خدمات التراخيص الاقتصادية عبر منظومة خدمات «تم»، يأتي استكمالاً للجهود التي تبذلها الدائرة وهيئة أبوظبي الرقمية لدفع عجلة التحول الرقمي في الإمارة، وتمكين سكانها والشركات العاملة فيها من الاستفادة من حزمة الخدمات الرقمية عبر منصة «تم».

جودة الحياة

وجاء تحقيق هذا الإنجاز تحت إشراف ومتابعة اللجنة العليا للحكومة الرقمية في إمارة أبوظبي، وذلك في سياق جهودها الرامية إلى تفعيل إطار حوكمة التحول الرقمي على مستوى حكومة أبوظبي، وتحقيق نقلة نوعية في مفهوم تقديم الخدمات الحكومية والانتقال نحو المستقبل الرقمي.

وأضاف: «تأتي هذه الخطوة في إطار الرؤية الطموحة للقيادة الرشيدة نحو الارتقاء بجودة حياة سكان إمارة أبوظبي، وتلبية متطلبات مجتمعات الأعمال، وتوفير الوقت والمال على رواد الأعمال، حيث يعتبر هذا المشروع أحد أهم الإنجازات في مجال التحول الرقمي التي تم الإعلان عنها خلال حملة «الشهر الرقمي».

رؤية طموحة

وأوضح رئيس الدائرة أن توفير خدمات الدائرة للتراخيص الاقتصادية عبر منظومة «تم»، يعكس الرؤية الطموحة للقيادة الرشيدة الهادفة إلى توظيف الحلول الرقمية في خدمة المجتمع والارتقاء بمنظومة العمل الحكومي، مشيراً إلى أن مبادرة «الشهر الرقمي» تعتبر مبادرة فريدة من نوعها وتسلّط الضوء على المزايا التي يمكن أن يحصل عليها المواطنون والمقيمون، الذين يعتمدون بشكل كبير على الخدمات الرقمية بدلاً من زيارة الدوائر والجهات الحكومية على أرض الواقع، لإنجاز الخدمات والمعاملات التي يحتاجون إليها.

وثمن الجهود التي تقوم بها حكومة أبوظبي لتدشين مرحلة جديدة من الخدمات الحكومية الرقمية التي تتمحور حول متطلبات المتعاملين، مما يؤدي إلى تحسين مختلف نواحي الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية لأصحاب الأعمال، عبر تمكينهم من إنجاز معاملاتهم الحكومية من خلال قنواتها الرقمية التي تسهم ـ على نحو كبير ـ في تمكين الاقتصاد المحلي لإمارة أبوظبي وتحقيق استدامته، وتعزيز تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي.

Advertisements

تبسيط الإجراءات

وذكر أن تسهيل وتبسيط وتحديث الإجراءات والخدمات الرقمية التي تقدمها دائرة التنمية الاقتصادية، من شأنه أن يسهم في تعزيز فرص النمو الاقتصادي ودعم مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة؛ لكونها تسهم في توفير الوقت والجهد على المستثمرين ورجال الأعمال، وترسخ ـ في الوقت ذاته ـ النقلة النوعية في الخدمات الرقمية الحكومية لدى أفراد المجتمع، لتقديم خدمات متميزة في العديد من المجالات. وأكد أن التحول الرقمي بات يعتمد على المنصات الرقمية التي تسهم في تذليل العقبات أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الإيرادات وتعزيز وتيرة النمو الاقتصادي في جميع المجالات.

تظافر الجهود

بدوره، أشاد علي راشد الكتبي، رئيس دائرة الإسناد الحكومي في أبوظبي، بإنجاز دائرة التنمية الاقتصادية، وهيئة أبوظبي الرقمية، لافتاً إلى أن هذا الإنجاز يعكس التعاون وتظافر الجهود بين الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي، لتحقيق رؤيتها واستراتيجية التحول الرقمي.

وقال: «يجسد هذا الإنجاز رؤية وطموح القيادة الرشيدة، حيث إنه يستكمل مساعي حكومة أبوظبي وجهودها المبذولة لتوظيف الحلول الرقمية في خدمة المجتمع، وتحقيق السعادة والرفاهية لأفراده، والمساهمة في بناء اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التقنية المستقبلية».

وأضاف: «يسهم هذا الإنجاز في تمكين مجتمع الأعمال في أبوظبي عبر توفير الخدمات الرقمية لرواد الأعمال والشركات، بما يتماشى مع رؤية أبوظبي نحو التحول الرقمي، مؤكداً أن تمكين الجهات الحكومية المختلفة في أبوظبي من الاعتماد على منظومة «تم» المتكاملة والمزودة بأحدث التقنيات والحلول الرقمية، يتيح لمتعامليها الاستفادة من خدمات ذات جودة وكفاءة عالية، يتم تقديمها عبر منصة رقمية متكاملة وآمنة، ما يمكن المتعاملين من إدارة وإنجاز أعمالهم بسهولة ويسر كبيرين».

خدمات رقمية

وبلغ إجمالي عدد الخدمات الرقمية للتراخيص الاقتصادية التي تم توفيرها عبر منظومة خدمات أبوظبي الموحدة «تم»، 83 خدمة، منها 25 خدمة للتصاريح والإعلانات، و31 خدمة رقمية لمعاملات تراخيص الأنشطة الصناعية، و27 خدمة رقمية لمعاملات تراخيص الأنشطة التجارية.

وتشكل منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم»، مثالاً على الجهود التي بذلتها حكومة أبوظبي، لدفع عجلة التحول الرقمي في الإمارة، وذلك تماشياً مع برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21»، حيث تسخّر منظومة «تم» من خلال التعاون الوثيق مع جميع الجهات الحكومية في أبوظبي، أحدث التقنيات والحلول الرقمية لتوفير رحلات وتجارب خدمية سلسة للمتعاملين، ورفد جميع السكان على امتداد إمارة أبوظبي بخدمات حكومية ذات جودة وكفاءة عاليتين، عبر منصة رقمية متكاملة وآمنة.