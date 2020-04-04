شكرا لقرائتكم خبر عن الروبوتات بديل للطلبة في حفل تخرج جامعة يابانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استعانت جامعة BBT اليابانية، بالروبوتات كبديل للطلبة لتقديم حفل تخرج آمن وسط أجواء المخاوف من العدوى بـ«كوفيد 19». ونشرت الجامعة صور حفل التخرج المبتكر عبر موقعها على الإنترنت، وفيه ارتدت الروبوتات ملابس التخرج التقليدية للطلبة، وتقدم كل روبوت لتسلم شهادة تخرجه من عميد الجامعة، بينما يتواصل الطالب الحقيقي مع الحدث عبر «الفيديو كونفرنس» من منزله؛ كي لايفوت «حفل تخرجه» حتى لو كان افتراضياً.

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