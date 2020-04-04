انتخاب كير ستارمر رئيساً لحزب العمال البريطاني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتخِب الوسطي والمؤيد للمشروع الأوروبي كير ستارمر السبت، رئيساً لحزب العمّال البريطاني، خلفاً لجيريمي كوربن، وستكون مهمة إحياء أبرز حزب معارض بعدما تراجع وشهد انقسامات، أولوية في هذه المرحلة التي تهمين عليها مكافحة وباء كوفيد-19.

وكتب حزب العمال في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر "نهنئ كير ستارمر، الرئيس الجديد لحزب العمّال"، معلناً بذلك فوز المحامي البالغ 57 عاماً والذي كان كلّف منذ 3 أعوام بإدارة ملف بريكست في حزبه، وكان أبرز المنافسين على رئاسته.