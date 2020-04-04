المسألة النسائية محــور النهضـــة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدرت د. فاطمة الزهراء أزرويل، كتابها «المسألة النسائية في الخطاب العربي الحديث من التحرير إلى التحرر»، وكان اختيار العنوان نابعاً من اقتناع المؤلفة بأن المسألة النسائية لا تنحصر في دلالاتها على قضية، أو قضايا المرأة في إطار معزول، بل تتسع لتشمل هذه القضايا المعقدة، مع مختلف البنى المادية، والفكرية، ما دام طرحها وإبداء الآراء والمواقف بشأنها ينبثق من هذه البنى، ويحيل إليها، وما دامت تشكل محور كل مشروع مجتمعي، الشيء الذي يفسر ارتباطها في الأقطار العربية على مدى الفترات، بأسئلة النهضة، أو الاستقلال، والأجوبة المصاغة لها.

وتنطلق المؤلفة من عدة أسئلة: ما الأعمال التي تشكل محطات رئيسية بهذا الشأن في الساحة العربية المشرقية، والمغربية؟ ما أشكال المقاربة فيها من فترة إلى أخرى، ومن قطر إلى آخر، وما نقطة التواصل والقطيعة بينها؟ ما المفاهيم والتصورات والمواقف التي صاغتها والرؤى التي تضمنتها؟ ما العوامل التي أحاطت بإنتاجها، وأسهمت في تشكيل رؤاها على اختلاف مستوياتها الذاتية، والاجتماعية، والسياسية، والثقافية، بعامة، وكيف تفاعلت مع هذه العوامل؟

ويلقي الكتاب الضوء على المفاهيم والتصورات والمشاريع التي صاغتها الأعمال المدروسة، طيلة فترة تتجاوز المئة عام، بشأن المسألة النسائية بصرف النظر عن توافر شروط تحققها، أم انعدامها في الواقع الفعلي، وفي إطار ذلك، الإلمام بوجهات النظر النسائية، التي واكبت الخطاب العربي الحديث، منذ انبثاقه في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، غير أنها لم تلق اهتماماً في أغلب ما نشر في الساحة العربية، رغم كونها فرضت نفسها على المعاصرين لها من كل التوجهات.