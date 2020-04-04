رسميًا.. فيسبوك تطلق نسخة تطبيقها "ماسنجر" على ويندوز وماك أوإس

دبي - بواسطة محمد فارس © فيسبوك فيسبوك

كتب - عاصم الأنصاري:

أطلقت شركة فيسبوك الأمريكية نسخة سطح المكتب من تطبيقها للتراسل "ماسنجر"، للحواسيب الشخصية العاملة بنظام "ويندوز" من مايكروسوفت، و"ماك أوإس" من أبل.

وقالت الشركة: "إن إطلاق التطبيق يأتي ليساعد المستخدمين في إجراء المكالمات المرئية على جهاز الحاسوب بوضع ملء الشاشة، والبقاء على اتصال مع الأصدقاء، والعائلة في جميع أنحاء العالم، كما يسهل الاستمرار في أداء الأمور الأخرى على الحاسوب أثناء المكالمات".

وأضافت "فيسبوك" أنها شهدت خلال الشهر الماضي زيادة بنسبة 100% في عدد الأشخاص الذين يستخدمون تطبيق ماسنجر عبر متصفحات سطح المكتب لإجراء المكالمات الصوتية والمرئية.

ويدعم التطبيق الإشعارات، وكذلك مزامنة المكالمات بين الأجهزة المحمولة، وأجهزة سطح المكتب. ويدعم الوضع المظلم.