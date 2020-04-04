دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة آبل تستحوذ على منصة الذكاء الاصطناعي Voysis

منصة الذكاء الاصطناعي Voysis التي اشترتها آبل تتميز بقدرتها على فهم اللغة الطبيعية للمستخدمين وخدمة المساعدات الصوتية في عملها.

أتمت شركة آبل استحواذ جديد، وهذه المرة على Voysis، المنصة التي تتمتع بقدرات ذكاء اصطناعي تُمكنها من فهم اللغة الطبيعية للمستخدمين لتمنحهم نتائجًا دقيقة لما يرغبون بالبحث عنه عبر المساعدات الصوتية. ويقوم عمل المنصة هذا، على جعل جهاز الكمبيوتر أو الجهاز المستخدم في البحث قادرًا على فهم طبيعة البحث بدقة.

آبل بدورها صرحت كالعادة بالقول: “نقوم بالاستحواذ على الشركات الصغيرة بين الحين والآخر، ولا نناقش أغراضنا وخططنا الخاصة بذلك.”

شركة Voysis التي يقع مقرها في العاصمة الإيرلندية دبلن، لا ينطوي عملها على مساعد صوتي ذكي، بل تتميز بتوفير تقنيات مختلفة من الذكاء الاصطناعي التي تساعد في تحسين المساعدات الصوتي على فهم الطبيعة البشرية أو فهم البحث بطريقة طبيعية ودقيقة، وهو ما يعني دقة أكثر للمستخدمين ووقت أقل للمساعد الصوتي

وبحسب موقع Bloomberg الذي نقل الخبر، فإن منصة Voysis بإمكانها توفير نتائج بحث دقيقة لأشياء مثل “أحتاج شراء تلفاز LED، وميزانيتي 1,000 دولار”، حيث تمنح المستخدم نتائج مباشرة لعملية البحث وبشكل دقيق، ما يعني مساعدة شركات كثيرة خاصة التي تمتلك تطبيقات المتاجر الإلكترونية على تقديم نتائج مباشرة للمستخدمين.

الشركة الإيرلندية تقدم خدماتها بالفعل لعدد من الشركات لدمجها داخل تطبيقاتها أو المساعدات الصوتية التي تمتلكها لتحسين نتائجها.

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ووفقًا لبعض التقارير، فإن آبل ستقوم بدمج خدمات الاستحواذ الجديد مع مساعدها الصوتي سيري لتحسين قدرات الذكاء الاصطناعي فيه.

يُشار أن Voysis قامت بإزالة موقعها الإلكتروني عن الإنترنت بعد عملية الاستحواذ.

المصدر:

Bloomberg

التدوينة آبل تستحوذ على منصة الذكاء الاصطناعي Voysis ظهرت أولاً على عالم التقنية.