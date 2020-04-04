شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات الفلسطينية تغلق مداخل مخيم طولكرم بعد الإعلان عن إصابتين بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر محافظ طولكرم عصام أبو بكر، اليوم السبت، إغلاق مداخل مخيم طولكرم مع أخذ إجراءات مشددة بحق غير الملتزمين بالحجر المنزلى وتحويلهم إلى الحجر الإجبارى، وأوضح المحافظ - خلال اجتماع لجنة الطوارئ المصغرة في المحافظة لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن قرار إغلاق مداخل المخيم جاء بعد الإعلان عن إصابة عاملين بالفيروس في المخيم، عقب عودتهما من أماكن عملهما داخل أراضي 1948، ولضمان صحة المواطنين وسلامتهم.

وناشد أبو بكر أهالي العمال حث أبنائهم العائدين من أماكن عملهم على مراجعة مراكز الفرز الصحي لإجراء الفحوصات اللازمة، داعيا كافة المواطنين إلى التعاون مع لجنة الطوارئ والطواقم الطبية والمؤسسة الأمنية، لإتاحة الفرصة لأخذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص، خاصة مع تصاعد انتشار فيروس "كورونا"، وعودة العمال في اليومين المقبلين بأعداد كبيرة. وأكد أن حركة المواطنين بالمحافظة تكون فقط للضرورة من الساعة 10 صباحا وحتى الخامسة مساء. Advertisements وكانت الحكومة الفلسطينية، أعلنت اليوم السبت، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا فى بلدة حلحول شمال الخليل، لترتفع بذلك عدد الإصابات بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى 33 إصابة، ويصل إجمالى الإصابات فى البلاد إلى 194، وأفاد المتحدث الرسمى باسم الحكومة إبراهيم ملحم - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - بتسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهى إصابات كان قد أعلن عنها رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي مساء الجمعة، إضافة إلى 10 إصابات أعلن عنها صباح اليوم، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 194 إصابة منذ ظهور المرض في فلسطين.

وقال ملحم إن من بين المصابين 8 أطفال تحت سن الـ18 عاما، وأن بعض المصابين من العمال ومخالطيهم، إضافة إلى عائدين من الخارج .. موضحا أن المصابين هم 10 من الإناث و12 من الذكور.

وكان رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، أعلن مساء أمس الجمعة، تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع عدد الإصابات إلى 193 إصابة، وقال رئيس وزراء فلسطين في مؤتمر صحفي، إنه استنادا إلى مرسوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بتمديد العمل بحالة الطوارئ لمدة 30 يوما، "أعلن استمرار إغلاق كافة المرافق التعليمية من جامعات ومدارس ومعاهد ورياض أطفال، وإغلاق المعابر، وإيقاف الحركة بين المحافظات والمدن والبلدات والقرى والمخيمات، وفقا للنظام السابق.



ودعا جميع المستشفيات الأهلية في مختلف محافظات فلسطين، لتجهيز مناطق عزل فيها، وأعلن عن تحضير ثلاث مستشفيات حكومية جديدة لمواجهة فيروس كورونا.