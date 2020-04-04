شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الأردنية: خروج 13 شخصا من الحجر الصحى فى العقبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مدير صحة العقبة بالأردن إبراهيم المعايعة، إن 13 شخصا خرجوا، اليوم السبت، من الحجر الصحى فى العقبة، وأشار مدير صحة العقبة -حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية - إلى أن اثنين فقط من الذين تم إخراجهم من الحجر، من سكان العقبة، وأن الباقين من محافظات أخرى، لافتا إلى أنهم وقعوا على تعهد بالبقاء بالحجر المنزلى لمدة 14 يوما أخرى.

يذكر أن عدد الأشخاص المتواجدين داخل الحجر الصحي في العقبة بلغ 157 شخصا، ووزعت مديرية صحة العقبة 25 طاقما صحيا على المعابر الحدودية، وتعاملت مع البواخر السياحية وطواقمها وتعقيمها، كما تم تجهيز غرف عزل وحجر في مطار الملك الحسين الدولي بالعقبة.

وكان وزير الإعلام الأردنى أمجد العضايلة، قال إن الأمور تسير بشكل جيد والحالات المصابة بفيروس كورونا في المعدل الطبيعى، مضيفا أن الأردن اتخذ العديد من الإجراءات لمنع هذا الوباء وكان لها أثر لإيجابى.

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وأضاف وزير الإعلام الأردنى، خلال اتصال هاتفى لقناة أكسترا نيوز، أنه من يخالف قرار حظر التجول يغرم غرامة مالية قدرها 100 دينار حال الخروج خلال الحظر، مضيفا أن إجراءات الحظر تهدف لمنح الفرق الطبية والأجهزة الأمنية تسهيلات في التحرك.

وكان وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة التى قال فيها: جربة الحظر فى المملكة لغاية الآن إيجابية، من الممكن عزل مناطق أخرى في حال تلقينا توصيات من الأطباء بضرورة ذلك، لدينا إمكانية إجراء فحص لكل من يشتبه فى إصابته بكورونا، هناك مناطق في المملكة خالية تماما من فيروس كورونا.