شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات : تنفيذ اتفاق الرياض يمهد للحل السياسى فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية أن التنفيذ الفوري لاتفاق الرياض ضروري على ضوء التطورات الحالية في اليمن، ويوحد الصف لمواجهة الحوثي ويمهد للحل السياسي . وفق البيان الإماراتية.
وقال فى تغريدته عبر حسابه الرسمى على" تويتر " إن التنفيذ الفوري لاتفاق الرياض ضروري على ضوء التطورات الحالية في اليمن"ويعزز جهود مواجهة فيروس الكورونا، أما الرهان والمراوغة ضد السعودية الشقيقة من قبل "أحصنة طروادة" فما هو إلا رهان حزبي انتهازي خائب وسيفشل".
وكانت مراسم التوقيع على اتفاق الرياض، قد تمت فى نوفمبر الماضى، بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.
وأكد ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، أن "الرياض بذلت كل الجهود لرأب الصدع بين الأشقاء في اليمن بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين".
وقال: "نأمل أن يكون الاتفاق فاتحة جديدة لاستقرار اليمن"، موضحا أن الاتفاق "خطوة نحو الحل السياسي وإنهاء الحرب في البلاد".
وعقب التوقيع، أعلن المبعوث الأممي لليمن، مارتن جريفثس، أن "اتفاق الرياض خطوة مهمة للتوصل إلى تسوية سلمية في اليمن".
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