التحالف الدولي يسلم الجيش العراقي موقعا عسكريا في الأنبار

الأنبار/ سليمان القبيسي/ الاناضول

سلمت قوات التحالف الدولي ضد "داعش"، السبت، موقعا لها في قاعدة "الحبانية" الجوية بمحافظة الأنبار (غرب)، لقوات الجيش العراقي، بحسب مصدر عسكري.

وقال مقدم في الجيش العراقي للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن قوات التحالف سلمت الجيش موقعا لها في قاعدة "الحبانية" (30 كم شرق مدينة الرمادي).

وأضاف الضابط أن عملية التسليم جرت بحضور ضباط كبار من وزارة الدفاع العراقية، وكبار المستشارين الأمريكيين المتواجدين في القاعدة.

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ومنذ أسابيع، تنفذ قوات التحالف عمليات إخلاء لعدد من قواعدها في العراق، ويقول مسؤولون أمريكيون إنها تأتي على خلفية انتشار وباء "كورونا" في العراق والعالم، وإعادة نشر القوات في أقل عدد من القواعد، لتأمين حمايتها من هجمات "محتملة" من قوات حليفة لإيران.

وحتى مساء الجمعة، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العراق 820 بينهم 54 حالة وفاة.

ومنذ أشهر، تتكرر هجمات صاروخية يشنها في الغالب مسلحون عراقيون موالون لإيران، على قواعد عسكرية تضم قوات التحالف، وخاصة الأمريكية.

وتزايدت وتيرة هذه الهجمات منذ اغتيال قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني، والقيادي بهيئة "الحشد الشعبي" العراقية، أبو مهدي المهندس، في غارة أمريكية ببغداد، في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.