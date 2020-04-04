كورونا.. ارتفاع الإصابات في لبنان إلى 520

بيروت/ يوسف حسين/ الخليج 365

أعلنت السلطات اللبنانية، السبت، ارتفاع إجمالي المصابين بفيروس كورونا إلى 520، إثر تسجيل 12 إصابة جديدة.

وقالت وزارة الصحة في بيان، إنه "إلى غاية اليوم، بلغ عدد الحالات المصابة بكورونا المثبتة مخبريا، 520 حالة بزيادة 12 إصابة عن الجمعة".

وأشارت إلى أنها لم تسجل أي حالات وفاة جديدة ليستقر عدد الوفيات عند 17 حالة.

وحتّى صباح السبت، وصل عدد المصابين بالفيروس حول العالم إلى مليون و117 ألفا و942 شخصا، فيما بلغ عدد الوفيات 59 ألفا و201 حالة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.