أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكویتیة الدكتور عبدالله السند الیوم السبت تسجیل 62 حالة إصابة جدیدة بفیروس

كورونا المستجد خلال ال24 ساعة الماضیة لیرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة في الكويت إلى 479 حالة فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة لمقیم من الجنسیة الھندیة یبلغ من العمر 46 عاما .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر #الكويت تسجيل 62 حالة مصابة بـ #كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.