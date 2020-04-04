الراشد .. إتهام الإعلام بتهويل “كورونا” غير صحيح

استنكر الإعلامي عبدالرحمن الراشد , من إتهام الإعلام بتهويل جائحة كورونا , وإثارة الشعوب ودب الخوف والرعب في صفوفهم , مؤكداً بأن الإعلام مهمته الأساسية إيصال المعلومة الحقيقية والصحيحة مهما كانت سيئة أو مروّعة..

ويقول الإعلامي عبد الرحمن الراشد في مقاله بعنوان ” إتهام الإعلام بالتهويل ” , بأنه وسط كل الإجراءات التي اتخذتها الدول للوقاية من فيروس كورونا , لا نتوقع أن يقوم الإعلام بدور المطمئن وتسويق الوهم بأن كل شيء على ما يرام، وترديد ما يقوله البعض بان «كورونا» لا يستحق هذه الفرقعة الإعلامية والإجراءات الحكومية المتشددة.

ولعل أقرب الأمثلة , اختيار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بداية خطابه للتهوين من الفيروس , ولكن عندما وصلت إليه الإحصائيات التي تشير إلى كارثة كبرى ستصيب نيويورك، خرج للعلن وحذر بأنه سيفرض الحجر الكامل على المدينة، وبعدها بيوم تراجع. الحقيقة ليس لأن كل أهل نيويورك المكتظة بالسكان التزموا البقاء في منازلهم، بل لأن الحكومة لا تملك ما يكفي من العسكر لإجبار عشرة ملايين إنسان على عدم الخروج، بخلاف الصين.

ونوه الراشد بأن التوعية والتحذيرات الصحية من أهم وسائل الوقاية، وإلا فإن الكارثة ستكبر. إن التهاون في إيصال رسائل إعلامية واضحة إلى ملايين الناس نتيجتها كارثية. ومن دونها، فإن العديد من أفراد المجتمع لن يتفاعل، وستستمر المقاهي والتسوق والتجمع ونشر الفيروسات على نطاق واسع جداً. لا بد أن تكون المعلومات صحيحة وصادقة مهما كانت صادمة.