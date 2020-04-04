بقرار “فيفا”.. قائمة الأخضر بالكامل في أولمبياد طوكيو 2021

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الإبقاء على أعمار اللاعبين الذين سيشاركون في أولمبياد طوكيو صيف 2021، كما هو محدد مسبقاً، مع إضافة 3 لاعبين فوق السن القانونية.

وأصبح بإمكان جميع اللاعبين الذين تجاوزت أعمارهم الـ23 عاماً المشاركة في البطولة التي قرر لها أن تقام صيف 2021.

وسيشارك المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2021 رفقة اللاعبين الذين تجاوزت أعمارهم السن القانونية وتخطوا الـ 23 عاماً.

وأصدرت اللجنة الأولمبية الدولية قراراً في وقت سابق يوصي بإقامة دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو صيف العام المقبل 2021.