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دعت إدارة الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة، المواطنين والمقيمين، إلى توخي الحيطة والحذر واتباع تعليمات وإرشادات السلامة.
جاء ذلك بعدما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية على محافظات منطقة مكة المكرّمة.
وتشمل الحالة “الطائف، أضم، الخرمة، العرضيات، المويه، تربة، رنية، ميسان”، وتستمر حتى الثامنة مساءً.
كانت هذه تفاصيل خبر “مدني مكة” تحذّر المواطنين والمقيمين من التقلبات الجوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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