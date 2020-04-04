ظهور ثالث حالة كورونا في برشلونة

كشف تقرير صحفي إسباني، عن ظهور ثالث حالة إيجابية مُصابة بفيروس كورونا المستجد، داخل نادي برشلونة.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن جوردي كاردونر النائب الأول لرئيس النادي جوسيب بارتوميو، هو الحالة الثالثة المُصابة بالفيروس في النادي الكتالوني.

وأضافت الصحيفة: “تم التأكيد أن كاردونر يتعافى بشكل جيد، وخلال الأيام القليلة الأولى لم تظهر أي مُضاعفات عليه”.

وأشار التقرير، إلى أنه رغم إصابة كاردونر بالفيروس، إلا أنه تواصل بشكل مباشر مع مجلس الإدارة، لا سيما وأن الاجتماعات في الفترة الأخيرة تُقام بالفيديو، حيث ساهم في اتخاذ قرار تخفيض رواتب الموظفين واللاعبين.

وكانت أولى الحالات في النادي الكتالوني، رامون كانال مدير الخدمات الطبية، وجوسيب أنتوني جوتيريز طبيب الفريق الأول لكرة اليد، وتحسنت حالة الثنائي بشكل جيد.