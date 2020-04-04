“قرقاش”: تنفيذ اتفاق الرياض ضرورة مُلحة ومخطط “أحصنة طروادة” مصيره الفشل

أكد الدكتور أنور قرقاش وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية على أهمية التنفيذ الفوري لإتفاق الرياض في مواجهة الحوثيين بجميع بنوده ، خاصةً في ظل الظروف الراهنة لتعزيز جهود مواجهة الفيروس . وقال “قرقاش ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” :التنفيذ الفوري لاتفاق الرياض ضروري على ضوء التطورات الحالية في اليمن، الاتفاق يوحد الصف لمواجهة الحوثي ويمهد للحل السياسي ويعزز جهود مواجهة فيروس الكورونا . وأضاف : أما الرهان والمراوغة ضد السعودية الشقيقة من قبل “أحصنة طروادة” فما هو إلا رهان حزبي انتهازي خائب وسيفشل .

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