جدة بريطانية تنجو من قنابل الحرب العالمية ومن كورونا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: عبير حسين



تماثلت المسنة البريطانية ريتا رينولدز (99 عاماً) من فيروس كورونا المستجد، لتُعد أكبر البريطانيين سناً الناجين من الوباء حتى اليوم.

وقال حفيدها هنري فيليبس، إن جدته نقلت قبل سنوات إلى دار رعاية آبيفيلد رينولدز، وعند علمهم بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، توقع الجميع وفاتها السريعة؛ نظراً لضعفها العام، ما يجعل تماثلها للشفاء معجزة. وقال: «لا أعرف كيف تمكنت جدتي من هزيمة الفيروس الشرس، ربما لأنها لم تدخن طوال عمرها». وأضاف: «لا أتذكر أن جدتي كانت تتناول الخضروات والفاكهة بكثرة، كانت شطائر وبسكويت مربى البرتقال وجبتها المفضلة».

وأشار الحفيد إلى نجاة رينولدز من قصف كثيف بالقنابل على منزلها في ليفربول خلال الحرب العالمية الثانية، أما المثير فكان استمرارها في قراءة الكتاب الذي كان معها، ورفضها الهرب نحو الملاجئ المعتادة خلال الغارات الجوية. وقال: «رغبة الجدة العارمة في الحياة، والتمسك بها أهم مقومات نجاتها حتى اليوم».