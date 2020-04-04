شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس دبي الرياضي ينظم ماراثوناً منزلياً الجمعة المقبل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مجلس دبي الرياضي عن إطلاق أول ماراثون منزلي، وذلك يوم الجمعة المقبل لمسافة 42.195 كيلومتر.

وسيتم احتساب الماراثون من خلال سباق زمني بالجري داخل المنزل يستمر عشر ساعات كاملة، حيث يبدأ من الساعة الثامنة صباحاً، وينتهي في الساعة السادسة مساء.

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