السجن والغرامة لمتسلل لمستشفى بغرض تصوير كورونا والنشر على فيسبوك

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: عبير حسين



أصدرت محكمة في أكسفورد، حكماً بالسجن 3 أشهر، وغرامة 300 استرليني ضد كيران ستيفينسون ـ 32 عاماً ـ ليعد بذلك أول«كوفيديوت» بريطاني يصدر ضده حكم قضائي.

وبداية تجدر الإشارة إلى أن مصطلح«كوفيديوت» أصبح الأكثر استخداماً للدلالة على الحمقى أو الأغبياء الذين يتصرفون بشكل غير مسؤول فيما يخص فيروس «كوفيد 19» سواء بتخزين سلع استهلاكية زائدة عن الحاجة الشخصية، أو مروجي شائعات، ومعلومات خاطئة عن الوباء.

ألقت الشرطة القبض على ستيفنسون، بعدما رصدته كاميرات المراقبة الداخلية لمستشفى ستوك ماندفيل في باكينجهامشير يتجول ويرصد بكاميرا هاتفه النقال صوراً للمرضى وأطقم التمريض، ثم كتب منشوراً طويلاً على حسابه في «فيسبوك»، قال فيه إنه ذهب بنفسه للاطلاع على استعداد المستشفى لاستقبال المرضى بفيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى ضعف إجراءات الحماية الممنوحة لطاقم الأطباء لحماية أنفسهم من العدوى.

وجهت لستيفنسون تهمة التسبب في الإزعاج العام، ومخالفة شرط تقييد الحركة خلال فترة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة لمواجهة تفشي الفيروس. إضافة إلى حضوره إلى المستشفى دون الحاجة الطبية لذلك.

وقال أحد أفراد التمريض في المستشفى«تسبب عدم امتثاله للقيود الحكومية، في ضيق شديد وتشتيت لاهتمام وجهود العاملين التي يحتاج إليها المرضى بكوفيد 19».

ضابط التحقيق لويس بريسكوت قال«كانت تصرفات ستيفنسون متهورة في حضور المستشفى دون حاجة طبية حقيقية. لقد تجاهل نصيحة الحكومة، واللافتات الواضحة في المستشفى وتسبب في انزعاج لأفراد الجمهور وموظفي NHS بعد منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي، وبذلك انتهك القانون.»