مقتل أربعة عسكريين و63 إرهابياً في معارك في النيجر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت حكومة النيجر في بيان مساء الجمعة مقتل أربعة عسكريين نيجريين و63 إرهابياً في معارك بين الجيش ورجال «مدججين بالسلاح» الخميس في منطقة تيلابيري القريبة من مالي في غرب البلاد.

وقالت وزارة الدفاع النيجرية في البيان الذي بثه التلفزيون «حوالي الساعة 15,30 اشتبك عناصر من القوات المسلحة النيجرية مع مجموعة من الإرهابيين المدججين بالسلاح على متن آليات عديدة ونحو خمسين دراجة نارية».

وأضافت أن «الحصيلة المؤقتة هي أربعة قتلى و19 جريحاً في الجانب الصديق و63 إرهابياً تم شل حركتهم في جانب العدو».

وتابعت أن الجنود وبعد معركة طاحنة (...) في إطار عملية ألماهاو (لمكافحة الإرهاب وتعني باللغة المحلية زوبعة) أجبروا المهاجمين على الفرار، وصادروا عشرات الدراجات النارية وأسلحة ومعدات متنوعة تعود للمهاجمين.

وأوضح البيان أن المعارك جرت في «تامالاولاو في منطقة أبالا بمقاطعة تيلابيري»، مشيراً إلى أن «عملية تمشيط أطلقت (...) ومستمرة حتى الآن».

وتقع تيلابيري في منطقة الحدود الثلاثة بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو. ومنذ كانون الثاني/يناير، منعت التنقلات فيها على دراجات نارية لمنع عمليات الإرهابيين الذين يستخدمونها.

وتفيد حصيلة رسمية أن 174 جندياً قتلوا في ثلاث هجمات في المنطقة في كانون الأول/ديسمبر وكانون الثاني/يناير بينها هجوما شينيغودار الذي سقط فيه 89 قتيلاً في الثامن من كانون الثاني/يناير 2020، وغيناتيس (71 قتيلاً في 10 كانون الأول/ديسمبر 2019).

وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية الهجومين.

وأسفرت أعمال العنف التي يرتكبها جهاديون وتتداخل أحياناً مع نزاعات بين مجموعات سكانية، في منطقة الساحل عن سقوط أربعة آلاف قتيل في مالي والنيجر وبوركينا فاسو في 2019، حسب الأمم المتحدة.