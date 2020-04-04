سارتر.. الحرية في الصدق مع الذات

انتهى جان بول سارتر من كتابة مسرحيته «الذباب أو الندم» عام 1943 وقدمها لأول مرة على مسرح المدينة بباريس في صيف العام نفسه، في أثناء الاحتلال الألماني لفرنسا، وقام بإخراجها واشترك في تمثيلها «شارل ديلان» وكان من أساطين المسرح الفرنسي في جميع العصور، ومديراً لمسرح سارة برنار الحكومي، وظلت المسرحية تعرض على الخشبة لأكثر من 18 شهراً، لم يخل في أثناء عرضها مكان في المسرح، من الرواد، الذين كانوا يستخفون بظلام باريس الدامس وبقنابل الطائرات الحربية، التي تنهال فوق المدينة، كان الجمهور يشاهد طرازاً جديداً من الفن والتفكير.

في سلسلة روائع المسرح العالمي أعادت الهيئة العامة لقصور الثقافة طباعة مسرحية «الذباب أو الندم» لسارتر ترجمة د. محمد القصاص، وهي تثير بعض النقاط المهمة، فالمبادئ الخلقية والقيم الخاصة يصنعها الإنسان، والقوانين تقوم على أساس ما يتخذه المرء من قرارات في الحياة،، فالإنسان حر على الأقل بالنسبة لما يحيط به من كائنات، ومن ثم فإن المستقبل أمامه مفتوح يستطيع أن يشكله كما يشاء، هذا هو الأساس الذي تقوم عليه الأخلاق السارترية في جوهرها، كما عرضتها مسرحية «الذباب»: «إن الحرية البشرية لعنة فادحة للإنسان، لكن دون هذه اللعنة لا تكون للإنسان كرامة بشرية».

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هل يجيز سارتر الاغتيال السياسي وهو الذي يدفعه بكل قواه في مسرحية «الأيدي القذرة»؟ يجاب عن هذا السؤال بأن «الذباب» مسرحية مقاومة، وأن سارتر أراد بها أن يسند أعمال رجال المقاومة ضد النازي من قتل وتخريب، وبدا كأنه يبرر أعمال رجال المقاومة من خلال رموز المسرحية وشخصياتها، أولئك الرجال الذين لم يقتلوا الغزاة النازيين فحسب، بل أيضاً معاونيهم من الفرنسيين وأنصار حكومة «فيشي» وهذا واضح بالرغم من أن الألمان لم يفطنوا إليه إلا بعد أن نبههم معاونوهم من الفرنسيين، فصادروا المسرحية، لكن يقال إن تفسير الذباب على هذا النحو لم يرض أنصار المقاومة.

كان بطل الذباب يبحث عن خلاصه الشخصي، واستقلاله الخلقي، وتطبيق حريته الفردية، فأصبح عمله عملاً فردياً خالصاً، وليس عملاً سياسياً ذا طابع عام، وقد توقف أحد النقاد أمام هذه النقطة، وأظهر حيرته أمام نهاية المسرحية التي لم تعجبه، فسأل سارتر عنها وكانت إجابته كالتالي: «كنا جميعاً نحارب الألمان لتخليص فرنسا من المغيرين، لكن ذلك لم يكن ليعطينا الحق في تشكيل سياسة فرنسا فيما بعد الحرب، مع شدة اختلاف وجهات نظرنا» وعلى هذا فإذا كان سارتر قد أنزل الستار عقب موقف نبيل لشخصيته الرئيسية، فليس ذلك لأنه يرى المقاومة مغامرة فردية في المقام الأول، مغامرة كل مقاوم على حدة، إنها مجرد اختبار لحرية الفرد، ذلك لأن سارتر تكلم صراحة عن المسؤولية الجماعية والدور التاريخي لكل فرنسي في تلك الآونة.

واجهت المسرحية نقداً حاداً حول هذه النقطة بالتحديد، بمعنى أنه إذا كان على كل فرد أن يختار قوانينه الخلقية بنفسه ومن خلال فعله، فإن سارتر يتركنا بلا وسيلة نفاضل بها بين خلق وآخر، وإذا نظرنا في «الذباب» نظرة أعمق، وجدنا أن سارتر يقرر أن كل شخص يخلق قيمه، وأنه لا يوجد مثل أعلى يمكن أن تقاس به تلك القيم، ويحكم عليها في صلتها ببعضها البعض لدى مختلف الأفراد، وليس معنى ذلك بالضرورة أن سارتر ينفي وجود معيار موضوعي لقياس السلوك، لأنه يقدم لنا معيار الاقتناع الصادق الأصيل مقياساً لذلك، وعكسه سوء القصد أو خداع النفس، الذي يحكم على عمل صاحبه باللا أخلاقية، ومعنى ذلك أنه إذا كان الإنسان حراً مستقلاً في وضع مبادئه الخلقية، مبدعاً لقيمه، فإنه يحق لنا أن نسأل عن أمر واحد، وهو ما إذا كان صادقاً مع نفسه في اتخاذ هذا الموقف أو ذاك، ما يخلع قيمة على اختياره، وإلاّ كانت قيمة غير حقيقية ولا أصيلة، بل كأنها غير موجودة في الواقع.