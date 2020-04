دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي كاميرا Phase One 280MP Aerial Solution للتصوير الجوي بـ 455 الف دولار

كشفت شركة فيس ون المختصة بتصنيع كاميرات ميديوم فورمات للتو عن نظام Phase One 280MP Aerial Solution وهو كاميرا جوية بوضوح 280 ميجابكسل وفقًا للشركة فأن هذا النظام يعيد تعريف التصوير الجوي ذو الصيغة الكبيرة ويوصف أيضًا بأنه ” ميسور التكلفة ” بسعر 455,000$ دولار امريكي فقط للنظام بأكمله. © alqiyady كاميرا Phase One 280MP Aerial Solution للتصوير الجوي بسعر 455 الف دولار

قبل أن تقوم بوضع ايموجي الصدمة على المقال، تجدر الإشارة إلى أن هذا

في متناول الجميع، تتضمن أنظمة التصوير الجوي الصناعية ذات التنسيق الكبير

مثل هذا أكثر بكثيرمن مجرد كاميرا واحدة ووحدة معالجة.

نظام iXM-RS 280F Aerial Camera الجديد من Phase One

هو وحش حقيقي يتميز بتصوير عالي الدق.

نظام Phase One 280MP Aerial Solution بوضوح 280 ميجابكسل

هو نظام تصوير خفيف الوزن نسبيًا يتضمن كاميرا IXM-RS 280F ذات التنسيق الكبير،

وجهاز استقبال Applanix GNSS / IMU وجهاز تثبيت Somag الجيروسكوبي،

وجهاز تحكم Phase One iX وبرنامج iX Flight Management.

الكاميرا تعتمد على التصوير المتري بعدسة مزدوجة ومستشعرين BSI CMOS

بوضوح 150 ميجابيكسل مع عدستين 90 ملم لتوليد إسقاط مركزي

بدقة متساوية للأرض، وإذا كنت ترغب في توسيع النظام أكثر يمكنك إضافة

عدسة 50 ملم ومستشعر 150 ميجابيكسل آخر لالتقاط صور الأشعة تحت الحمراء

وتحويلها إلى نظام رباعي الموجات (R ،G ،B ،NIR). * نظرة أقرب على كاميرا Phase One 280MP Aerial Solution © alqiyady كاميرا Phase One 280MP Aerial Solution للتصوير الجوي بسعر 455 الف دولار * صورة للنظام كاملاً بعد تجميعه © alqiyady كاميرا Phase One 280MP Aerial Solution للتصوير الجوي بسعر 455 الف دولار

الهدف من هذا النظام هو (من الواضح) رسم الخرائط الجوية عالية الدقة،

كانت الحلول السابقة أكبر بكثير وأحيانًا أكثر تكلفة، مما يحد من الذين يمكنهم

شرائها وما هي الطائرات التي يمكن استخدامها.

يقول دوي كالينسكي، مدير عام Phase One Industrial ” إن النظام الجوي

الجديد بدقة 280 ميجابيكسل يسعى إلى حل هذه المشكلة من خلال جودة صورة

غير مسبوقة، بالإضافة الى المرونة التشغيلية والموثوقية والقدرة على تحمل التكاليف”. اكتشف ايضاً | FUJIFILM GFX 100 | كاميرا ميديوم فورمات بوضوح 100 ميجابكسل

تمنحك هذه الصور عالية الدقة فكرة عن نوع التفاصيل التي يمكن لنظام 280 ميجابيكسل

التقاطها … وللعلم فقط .. هذه ليست كاملة الدقة: © alqiyady كاميرا Phase One 280MP Aerial Solution للتصوير الجوي بـ 455 الف دولار © alqiyady كاميرا Phase One 280MP Aerial Solution للتصوير الجوي بـ 455 الف دولار © alqiyady كاميرا Phase One 280MP Aerial Solution للتصوير الجوي بـ 455 الف دولار © alqiyady كاميرا Phase One 280MP Aerial Solution للتصوير الجوي بـ 455 الف دولار © alqiyady كاميرا Phase One 280MP Aerial Solution للتصوير الجوي بسعر 455 الف دولار

من الواضح أن نظام Phase One 280MP Aerial Solution

ليس أو لعامة المستهلكين، ولكن إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن النظام الكامل،

فراجع كتيب التصوير الجوي الذي تم نشره أو قم بزيارة موقع الويب الخاص بالشركة.

إذا كنت مهتمًا، يمكنك طلب الكاميرا بالفعل من الشركة بدءًا من اليوم ولكن ضع في اعتبارك

أن نظام العدستين (بدون التصوير بالأشعة تحت الحمراء) يبدأ سعره من 455,000 دولار.

