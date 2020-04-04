شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يغرد بالصيني حدادا على ضحايا كورونا: أعمق مشاعر المواساة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غرد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، باللغة الصينية، تعبيرا عن مشاعر التضامن والمواساة مع دولة الصين في حدادها الوطنى اليوم السبت، على من توفوا بعد إصابتهم بفيروس كورونا.

قال الشيخ محمد بن زايد، عبر حسابه بموقع تويتر:" أعمق مشاعر التضامن والمواساة مع الصين الصديقة، حكومة وشعبا، في حدادها الوطني اليوم على من قضوا بفيروس كورونا، من مواطنيها وكادرها الطبي الشجاع.. وعزاؤنا لذوي الضحايا في كل أنحاء العالم متمنين الشفاء العاجل للمصابين .. سنواجه هذا التحدي بعزيمة الشعوب وإرادتها وتكاتفها".



الشيخ محمد بن زايد

يشار إلى أن الصين، أعلنت أنها ستقيم "حدادا وطنيا يوم السبت للشهداء الذين قضوا خلال معركة مكافحة فيروس كورونا المستجد"، ولمواطنيها الذين توفوا بسبب المرض، حسبما ذكر مجلس الدولة الصيني، حسبما ذكرت روسيا اليوم.

وخلال الحفل التذكاري، سيتم تنكيس الأعلام الوطنية في جميع أنحاء البلاد وفي جميع مقار السفارات والقنصليات الصينية في الخارج، فيما سيتم تعليق الأنشطة الترفيهية العامة في أرجاء البلاد.

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وسيقف الصينيون في أنحاء البلاد لمدة 3 دقائق حدادا على الضحايا، فيما ستنطلق صفارات الإنذار للغارات الجوية وأبواق السيارات والقطارات والسفن تعبيرا عن الحزن والأسى.

يشار إلى أن اللجنة الوطنية للصحة فى الصين، أعلنت تسجيل 4 وفيات و19 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بينها 18 حالة وافدة من الخارج، ما رفع العدد الإجمالى إلى 3 الأف و329 وفاة و81 ألفا و818 إصابة حتى نهاية يوم أمس، فيما أقامت الصين اليوم مراسم حداد وطنيا على أرواح ضحايا "كورونا".