كورونا.. ارتفاع الإصابات في عُمان وفلسطين والصومال

عواصم عربية/ الخليج 365

سجلت سلطنة عمان وفلسطين والصومال، صباح السبت، ارتفاعا جديدا بإصابات فيروس كورونا، وفق إحصاءات رسمية.

وأعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل 25 إصابة، ليرتفع الإجمالي إلى 277 بينها حالة وفاة واحدة.

وأضافت الوزارة في بيان نشرته عبر صفحتها على "تويتر"، أن 61 حالة من إجمالي الإصابات الـ277 تماثلت للشفاء.

وفي فلسطين، أفادت وزارة الصحة بتسجيل 11 إصابة جديدة بالفيروس، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 205.

وأضافت الوزارة في بيان، أن بين المصابين طفلين (11 و15 عاما)، انتقلت إليهما العدوى عن طريق والدهما.



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وأوضحت أن 3 إصابات سُجّلت في بيتونيا بمحافظة رام الله والبيرة (وسط الضفة)، و3 في قرية قطنة قضاء القدس، وإصابتين في مخيم طولكرم (شمال)، ومثلهما في حلحول بمحافظة الخليل (جنوب)، وإصابة في بيت عنان قضاء القدس.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الصومالية، ليل الجمعة/ السبت، ارتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس إلى 7.

وأضافت الوزارة أن في بيان مقتضب نشرته عبر صفحتها على "تويتر" أنه "تم تسجيل إصابتين جديدتين في البلاد".

وتابعت أن "من بين إجمالي الحالات إصابة واحدة تماثلت للشفاء".

وحتّى صباح السبت، وصل عدد المصابين بفيروس كورونا، حول العالم إلى مليون و117 ألفا و942 شخصا، فيما بلغ عدد الوفيات نحو 59 ألفا و201 حالة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.