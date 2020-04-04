العراق.. قتيلان و13 جريحا حصيلة ضحايا احتجاجات ذي قار

بغداد/علي جواد/الخليج 365

ارتفعت حصيلة ضحايا المواجهات بين الأمن العراقي ومتظاهرين خلال احتجاجات شهدتها محافظة ذي قار، إلى قتيلين و13 جريحا، بحسب مصدر أمني.

وقال ضابط رفيع في وزارة الداخلية، إن "حصيلة قتلى المواجهات بين قوات الأمن والمحتجين بمدينة الناصرية، ارتفعت إلى قتيلين أحدهما من المتظاهرين والآخر من عناصر الأمن".

وأضاف المصدر للأناضول مفضلا عدم الكشف عن اسمه، أن عدد الجرحى بلغ 13، غالبيتهم من المتظاهرين.

وشدد الضابط، على أن قوات الأمن تتعامل مع من يتسبب بخرق حظر التجوال على أنه مخالف للقانون.

وخرج عشرات المتظاهرين، مساء الجمعة، بمدينة الناصرية في ذي قار (جنوب)، احتجاجا على عدم تحرك الحكومة لإعانة الأسر الفقيرة في ظل أجواء حظر التجوال المفروض للوقاية من تفشي فيروس كورونا، بحسب شهود عيان.

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وأشار شهود عيان إلى أن قوات الأمن حاولت تفريق المحتجين بإطلاق الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع.

وكان مصدر أمني قال الجمعة، للأناضول، إن المواجهات بين قوات الأمن والمحتجين أسفرت عن مقتل متظاهر وإصابة 7 آخرين بجروح.

وفي 17 مارس/ آذار الماضي، بدأ سريان حظر التجوال بالبلاد، ويستمر حتى 11 أبريل/ نيسان الجاري، بسبب جائحة "كورونا".

وحتى مساء الجمعة، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العراق 820 بينهم 54 حالة وفاة.

وتعتبر احتجاجات الجمعة، الأولى من نوعها منذ انتشار كورونا، حيث جرى تعليق التظاهرات المناوئة للحكومة، والتي بدأت مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2019، في ظل إجراءات حظر التجوال بالبلاد الشهر الماضي.

وحتّى صباح السبت، وصل عدد المصابين بالفيروس حول العالم إلى مليون و117 ألفا و942 شخصا، فيما بلغ عدد الوفيات نحو 59 ألفا و201 حالة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.