المغرب.. ارتفاع إصابات كورونا إلى 844 بينها 50 وفاة

الرباط / خالد مجدوب / الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة المغربية، السبت، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 50، إثر تسجيل حالتين، فيما بلغ عدد المصابين 844، عقب الكشف عن 53 إصابة.
وأضاف الموقع الرسمي الخاص بفيروس كورونا بالمغرب (تابع لوزارة الصحة)، إن "عدد المتعافين من المرض ارتفع إلى 59، بعد تماثل حالتين جديدتين للشفاء".
وإجمالاً بلغ عدد المصابين حتى صباح السبت بفيروس كورونا حول العالم مليون و117 ألفا و942 شخصاً، والوفيات 59 ألفا و201 حالة، فيما تعافى حوالي 228 ألفا.
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