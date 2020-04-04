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الذهب يرتفع

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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ارتفعت أسعار الذهب بعد بيانات قاتمة بشأن الوظائف في الولايات المتحدة أبرزت الأضرار الاقتصادية الناتجة عن جائحة فيروس ، لكن صعود الدولار كبح مكاسب المعدن النفيس.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1619.40 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي.

وزادت العقود الأمريكية للذهب 0.5 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1645.70 دولار للأوقية.

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