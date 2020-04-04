ترامب يدعو الأمريكيين إلى ارتداء أقنعة غير طبية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها تنصح الأمريكيين بارتداء “أغطية وجه من قماش غير طبي” كإجراءات صحية عامة إضافية.

وأكد ترامب يوم الجمعة أن هذه التوجيهات ليست أوامر لكنها توصية بقوله “هذا أمر اختياري، لا أعتقد أنني سأفعله”.

وأضاف أن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها توصي الأمريكيين بارتداء “قناع مصنوع من القماش العادي يمكن شراؤه من الإنترنت أو صناعته ببساطة في المنزل”.