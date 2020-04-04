يوفنتوس يتنازل عن أحد مهاجميه من أجل #خيسوس

كان كوستا (29 عاماً) لعب تحت قيادة المدير الفني الحالي لمانشستر سيتي، بيب غوارديولا، خلال فترة توليه تدريب بايرن ميونخ الألماني.
وكثيراُ ما ظل خيسوس 23 عاماُ ضمن البدلاء خلال مشواره مع مانشستر سيتي، الذي انضم إليه في بداية عام 2017، وقد ذكرت صحيفة ذا صن البريطانية، أن وكيل خيسوس جيوفاني برانشيني لم يستبعد انتقال اللاعب إلى يوفنتوس.
وقال برانشيني: “خيسوس سيرحل عن مانشستر سيتي، فقط في حالة خروجه من حسابات غوارديولا”.
أما كوستا فقد شارك في 14 مباراة من إجمالي 26 مباراة خاضها يوفنتوس هذا الموسم في الدوري الإيطالي، قبل أن تتوقف المنافسات بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا.
وأحرز خيسوس 37 هدفاً في 44 مباراة خاضها مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، لكنه بدا محبطاً إزاء عدم مشاركته بشكل منتظم في هجوم مانشستر، وذلك في ظل تواجد سيرجيو أغويرو.
وذكر موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي، أن يوفنتوس الذي تردد أنه أبدى استعداداً في فبراير (شباط) لدفع 59 مليون جنيه إسترليني، يجس النبض من جديد، وقد يستخدم كوستا كوسيلة إقناع من أجل إبرام الصفقة.
وأشارت ذا صن إلى أن يوفنتوس ماوريتسيو ساري، يرى خيسوس بمثابة الشريك المثالي للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في هجوم الفريق.
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