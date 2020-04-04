بلعمري يشن هجوما قويا على إدارة نادي #الشباب

شن محترف نادي الشباب المدافع الدولي الجزائري جمال الدين بلعمري هجوما قويا على إدارة ناديه عبر حسابه على موقع ”إنستغرام“ في مؤشر على اقتراب رحيله عن النادي.

وتحدث بلعمري مخاطبا أحد مسؤولي النادي دون أن يكشف عنه قائلا: ”تخيل أن يتم إجبارك على تصريحات معينة، أو يتم الخصم منك وتسافر على نفقتك الخاصة للعلاج أيضا على نفقتك ويطلبون منك الدفع ثم جلب فواتير ما دفعت“.

وأضاف ”تخيل أن يتم إجبارك على فسخ عقدك مع وكيلك، لتقوم بالتوقيع مع آخر، ليتسنى لهم بيع عقدك. تطلب مني الإدلاء بتصريحات أطلب خلالها الخروج من النادي؟ تريد مني القبول بالخروج من النادي على طريقتك المعهودة؟ لا والله، سأبقى ورأسي مرفوع، وسأخرج بذات الطريقة“.

وأضاف بلعمري ”الفترة التي كنت أقضيها من أجل تلقي العلاج، تحولت الآن إلى فترة غياب. لا أبحث من خلال ما كتبت عن الاستعطاف، ولا أفكر في أن يصدقني أحد فيما قلت، كوني صادقا مع نفسي“.