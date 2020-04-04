كونكاكاف يؤجل نهائيات دوري الأمم والمباريات المؤهلة لبطولة #الكأس_الذهبية

قرر اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (الكونكاكاف)، تأجيل نهائيات دوري الأمم التي كانت مقررة بين الرابع والسابع من يونيو، بسبب مخاوف من جائحة كوفيد-19.

وسيتم تحديد موعد جديد للنهائيات، التي يتنافس فيها كوستاريكا، وهندوراس، والمكسيك، والولايات المتحدة في هيوستون، ودالاس في تكساس، في أماكن سيتم الكشف عنها في وقت لاحق.

وجاء إعلان الكونكاكاف بعد توصية من الاتحاد الدولي (الفيفا) بتعليق كافة أنشطة اللعبة في يونيو.

وأعلن الكونكاكاف أيضًا تأجيل المباريات المؤهلة لبطولة الكأس الذهبية المقررة في يونيو، وكذلك بطولة أندية الكاريبي المقررة الشهر المقبل.

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وقال الاتحاد في بيان الليلة الماضية:“بناءً على توصيات المجموعة الاستشارية الخاصة بكوفيد-19 في الاتحاد نعتقد أنه من مصلحة المجتمع التوقف تمامًا عن ممارسة اللعبة التي نعشقها“.

وأضاف:“على الرغم من عدم وجود دراسات محددة بشأن التنس وكوفيد-19 إلا أن المستشارين الصحيين يعتقدون أن هناك احتمالات أن ينتقل ،الفيروس المسؤول عن كوفيد-19 من خلال الاختلاط المعتاد في اللعبة والتعامل مع كرات التنس، ومقابض البوابات، والمقاعد، وأعمدة الشبكة، وحتى أرضية الملاعب“.