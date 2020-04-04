الكويت شقاء 11حالة من #كورونا

أعلن وزیر الصحة الكویتي الشیخ الدكتور باسل الصباح الیوم السبت شفاء 11 حالة جدیدة من المصابین بفیروس كورونا

المستجد (كوفید 19 (بواقع 10 مواطنین كویتیین (8 رجال و2 نساء) وحالة لمقیمة لیرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 93 حالة.

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