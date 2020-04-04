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#برشلونة المتضرر الاكبر من إلغاء #الليغا

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الخليج - حسن القبيسي 0 تبليغ

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أكدت الصحف الإسبانية الكبرى الموثوق بصحتها، أن رابطة “الليغا” تتوقع أن معظم الأندية ستصوت لصالح إلغاء الموسم، بسبب انتشار في البلاد ، وفي حال تم ذلك، سيتواجد الموسم المقبل هناك 22 فريقاً في “الليغا” بالموسم القادم، وسيتم تصعيد فريقي قادش وريال سرقسطة ، كما أنه في حال إلغاء الدوري، لن يكون هناك هبوط للدرجة الثانية، أو الثانية ب، هذا الموسم.

وسيكون  المتضرر الأكبر، في حال عدم استكمال المنافسات، بحكم تصدره منافسات بفارق نقطتين عن .

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