أستراليا ترى دلائل أكثر على استقرار انتشار فيروس كورونا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعطت أستراليا السبت مؤشرات أكبر على استقرار انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشارت بيانات وزارة الصحة الاتحادية إلى وجود 230 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة حتى ساعة مبكرة من صباح السبت في أستراليا ليصل مجمل عدد حالات الإصابة إلى 5454 حالة.

ويشير هذا إلى استمرار استقرار الزيادة اليومية عند نحو خمسة في المئة في الأيام الأخيرة وهو أقل بكثير من القفزات التي حدثت خلال الأسبوعين الماضيين وبلغت 30 في المئة. وتوفي حتى الآن 28 شخصاً بسبب كوفيد-19 وهو المرض الناجم عن الفيروس.

وعلى الرغم من ظهور علامات على تباطؤ انتشار حالات كورونا فقد عززت أستراليا جهودها في السباق العالمي لوقف جائحة كورونا والتي تجاوزت حالات الإصابة بها الآن المليون على مستوى العالم، إضافة إلى أكثر من 53 ألف حالة وفاة.