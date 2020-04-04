الكويت تعلن شفاء 11 حالة من «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الكويت، السبت، عن شفاء 11 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 93 حالة. وتوزعت الحالات الجديدة التي تماثلت للشفاء كالتالي: 10 مواطنين كويتين ( 8 رجال، وسيدتان) إضافة إلى مقيمة. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» عن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح قوله إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء هذه الحالات من فيروس «كورونا»، كما سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى استعداداً لخروجهم اليومين المقبلين.

وذكر أنه سيتم نقل هذه الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيداً لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين.