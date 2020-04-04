اقرأ العالم.. مبادرة جديدة لمساعدة الأطفال على مواجهة «عزلة كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انضم العشرات من مؤلفي كتب الأطفال المعروفين إلى مبادرة «اقرأ العالم» لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في قراءة مقتطفات من كتبهم لملايين الأطفال والشباب الذين يعيشون في عزلة بسبب فيروس كورونا، والتي انطلقت قبل يومين، بالتزامن مع اليوم العالمي لكتاب الطفل وبالتعاون بين الاتحاد الدولي للناشرين، ومنظمة الصحة العالمية، واليونيسف.

وكانت الكاتبة الإيطالية إليزابيتا دامي، مبتكرة شخصية «جيرونيمو ستيلتون» الشهيرة، من أوائل المشاركين بها. وقرأت دامي التي باعت كتبها أكثر من 180 مليون نسخة حول العالم ونشرت في 50 لغة، مقتطفات من مؤلفاتها على حسابها الشخصي على «إنستجرام» باللغة الإنجليزية، وبادرت إلى الرد على التعليقات والأسئلة.

وقال هوجو سيتزر، رئيس الاتحاد الدولي للناشرين: «هذه العزلة أشبه بمياه مجهولة بالنسبة لنا جميعاً، والآثار النفسية والاجتماعية للعزلة الطويلة والتشتيت الاجتماعي لم تتم رؤيتها وفهمها بعد، لذلك يجب علينا جميعاً أن نهتم بشكل خاص حالياً بصحتنا العقلية، وخاصة صحة العقول الشابة. وقد أردنا أن نفعل شيئاً إيجابياً لتقريب الأطفال من كتابهم المفضلين، ولتحفيز اهتمامهم بالكتب وخلق لحظة خالية من القلق للعائلات خلال هذه الفترة الصعبة من الحجر المنزلي». وقالت هنرييتا فور، المديرة التنفيذية لليونيسف: «انقلبت حياة الأطفال وروتينهم رأساً على عقب في غضون أسابيع قليلة. حتى عندما يكون العالم الخارجي معطلاً في الوقت الحالي، يمكن للقراءة أن تذكر الأطفال والشباب بالقدرة غير المحدودة للكتب على التغيير».

الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية قال:«نحن ملتزمون بمكافحة «كوفيد 19» على جميع الجبهات، وخاصة عندما يتعلّق الأمر بحماية الشباب. نحن نتفهم الخوف والقلق اللذين يشعر بهما الكثيرون ونعرف كيف يمكن للقراءة أن تحفّز عقول الشباب، وتخفف التوترات، وتمنح الأمل».