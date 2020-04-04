«ووهان» قمر صناعي صيني جديد للاتصالات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تطلق الصين أول قمرين صناعيين للاتصالات في مشروع إنترنت الأشياء القائم في الفضاء بين منتصف إلى أواخر إبريل الجاري، ويطلق على أحدهم «ووهان» بحسب شركة علوم وصناعة الفضاء الصينية. تم تطوير الصاروخ «كوايتشو - 1 إيه» لإرسال القمرين الصناعيين، من قبل مجموعة سانجيانغ، ومقرها ووهان، التابعة للشركة. والتي كانت بؤرة انتشار فيروس كورونا المستجد.

اختبر 130 من أعضاء فريق الاختبار المشترك للصاروخ والقمر الصناعي، السبت، في مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غربي الصين، آخر عمليات الاستعداد لإطلاق المهمة بعد أيام.

والقمران الصناعيان شينغيون - 2 01 و02، هما الأولان لمشروع «هندسة شينغيون»، الذي من المقرر أن يكمل الشبكة بـ 80 قمراً صناعياً منخفضة المدار. وتم تصميمهما وتطويرهما من قبل شركة شينغيون للأقمار الصناعية التابعة لمجموعة سانجيانغ.

وتمت تسمية شينغيون - 2 01 بـ«ووهان». وسيعمل على كوكبة صينية منخفضة المدار من اتصالات إنترنت الأشياء وسيتم اختباره في صناعات متعلقة بآلات البحر والغابات والهندسة البحرية.