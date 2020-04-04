بريطانيا: ارتفاع غير مسبوق في الوفيات اليومية والذروة تقترب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الصحة البريطانية، الجمعة، عن ارتفاع غير مسبوق لعدد الوفيات المسجل جراء فيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما ينتظر البريطانيون ودول الكومنولث خطاباً للملكة أليزابيت الثانية الأحد المقبل بشأن الوباء، وسط توقعات للسلطات بأن ذروة التفشي بدأت تقترب.

وسجلت المملكة المتحدة 684 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الوفيات إلى 3605، فيما ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 38168.

وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إن ذروة تفشي فيروس كورونا في البلاد ستأتي أقرب قليلاً مما كان متوقعاً لتكون في الأسابيع القليلة القادمة. وأضاف لهيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي» إن النماذج «تشير إلى أن الذروة ستأتي أقرب قليلا من التوقعات السابقة، خلال الأسابيع القليلة القادمة، لكن هذا يتوقف بشدة على عدد الناس الذين يتبعون توجيهات التباعد الاجتماعي».

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المصاب بفيروس كورونا المستجد قد أعلن، الجمعة، تمديد حجره الصحي أكثر من الأيام السبعة التي أوصت بها السلطات الصحية البريطانية، إلى حين لا يعود يعاني من أي أعراض للمرض. وقال جونسون في شريط فيديو نشر على تويتر «لقد تحسنت حالتي (...) لكن لا يزال لدي أحد الأعراض»، مشيرا الى أنه لا يزال يعاني «ارتفاعاً في الحرارة»، و«عليّ أن أواصل حجر نفسي». كما دعا البريطانيين إلى عدم الخروج من منازلهم في نهاية الأسبوع، في وقت تعيش البلاد قيد الحجر العام لليوم الـ11. وقال جونسون الذي يتابع أعماله من إقامته في مقر رئاسة الوزراء في دوانينج ستريت بلندن، «نعمل طوال الوقت على برنامجنا لهزم الفيروس».