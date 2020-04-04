الإعــلام فــي قلــب الأزمــات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تفاعلات القوى والكيانات المحلية، والدولية، وانتقال مراكز النفوذ، والهيمنة، والسيطرة، مع تزايد رغبة أصحاب هذه المراكز في الاحتفاظ بها، وما يتطلبه ذلك من حيازة للقوة، بأشكالها المادية، وغير المادية، كل ذلك أدى إلى نشوء الأزمات، وتفاقمها، كما أن الإبداع، والتطوير، والارتقاء بالوسائل المادية، وما حققته الدول المتقدمة في مجالات الزراعة، والصناعة، والمواصلات، والاتصالات، لم يحل دون وقوع الأزمات، بل أدت كل العوامل السابقة إلى اتساع نطاق الأزمات، وظهورها بشكل مطرد إلى الدرجة التي دفعت العلماء للدعوة إلى إسهامات تنقذ ما يطلق عليه «حضارة الأزمة»، أو تعالج «أزمة الحضارة».

لذلك - كما تقول د. هويدا مصطفى في كتابها «الإعلام والأزمات المعاصرة» - أصبحت دراسة الأزمات من الدراسات التي تحظى باهتمام متزايد في العصر الحالي، حيث اعتبر المكون الإعلامي مكوناً أساسياً من مكونات المزيج التكاملي في دراسة الأزمات، وهو المزيج الذي يفترض أن كل أزمة تحمل في طبيعتها بعض العلاقات المركّبة، والمتداخلة، يحتل الإعلام منها مكانة متميزة، تلك المكانة تفرضها طبيعة الدور الذي يقوم به الإعلام وقت الأزمة من إمداد الجمهور بالبيانات والمعلومات أثناء الأزمة.

وبالرغم من أهمية دور الإعلام في إدارة الأزمات إلا أن علم إدارة الأزمات إعلامياً لا يزال اتجاهاً حديثاً نسبياً، لا يشكل تراثاً يمكن أن يكون علماً قائماً بذاته، كما يلاحظ أن دراسة الأزمات من المنظور الإعلامي قد تشكلت ملامحها في إطار تناول وسائل الإعلام للأزمات ذات الصبغة السياسية، والعسكرية، حيث ركزت الدراسات على حوادث العنف، والإرهاب، والأزمات السياسية الداخلية، والحروب الأهلية، ولا تزال هذه الدراسات تعتمد على التراث والخبرة الأمريكية في استثمار الإدارة الإعلامية لتحقيق التناغم بين الأهداف الاستراتيجية والأهداف السياسية