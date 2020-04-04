خفايا الفوضى الخلاقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بين أحداث رسمت ملامحها منذ سنوات بعيدة، وصراعات تقتسم فتات المنطقة وتشعل حرائقها باسم الدين، وبين حروب وكالة تمارسها بعض الدول على البعض الآخر، وفي ظل تغييب وتجهيل لوعي شعوب يتصارعها الفساد والطائفية والخيانة، يحيا الشرق الأوسط وسط أعاصير الفوضى بشكل شوه حاضره، ويهدد بقاءه ووجوده في المستقبل.

من هنا تأتي أهمية كتاب جمال طه: «إقليم فوق سطح ملتهب أسرار وخفايا حروب المشرق العربي 2011 - 2019» ويبدأ من نقطة بداية النهاية، وصاغتها استراتيجيتان تزامنتا في إعلانهما عام 2005، الأولى «إدارة التوحش» وصدرت عن «القاعدة» وتبنتها «داعش»، والثانية «الفوضى الخلاقة» التي أعلنتها كونداليزا رايس وتبنتها واشنطن، لتصيغا ما تتعرض له المنطقة اليوم من فوضى تعصف بمفهوم الدولة وبقائها.

يرى طه أنه لم تكن مصادفة أن يتزامن صدور «إدارة التوحش» لعضو «القاعدة» محمد حكايمة القيادي ب«الجماعة الإسلامية»، قبل قتله في أفغانستان، مع إعلان كونداليزا رايس عن استراتيجية «الفوضى الخلاقة أوائل 2005 وقد نفذت «داعش» استراتيجية إدارة التوحش في المناطق التي خضعت لها في العراق وسوريا، وأمريكا نفذت استراتيجية الفوضى الخلاقة في المنطقة، وكان المصري (أبو حمزة المهاجر) أول من أنشأ ما يُسمى «الدولة الإسلامية في العراق»؛ بعد قتل القوات الأمريكية للزرقاوي عام 2006 وكان أبو بكر البغدادي ينهي عام 2009 تدريباته ضمن 2000 إرهابي خرجتهم المعسكرات الأمريكية، التي عملت على إعداد الكوادر التي قامت بتنفيذ تلك الاستراتيجية.

الاستراتيجيتان: «إدارة التوحش» و«الفوضى الخلاقة» تكاد أهدافهما تتطابق: إضعاف الدول الوطنية بالمنطقة، تفكيك الجيوش، ضرب الاقتصاد، اختراق المؤسسات، نشر البلبلة والصراع المجتمعي.