شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد الإصابات بكورونا فى فلسطين لـ 194 بعد تسجيل 33 حالة خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم السبت، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا فى بلدة حلحول شمال الخليل، لترتفع بذلك عدد الإصابات بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى 33 إصابة، ويصل إجمالى الإصابات في البلاد إلى 194، وأفاد المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - بتسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي إصابات كان قد أعلن عنها رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي مساء الجمعة، إضافة إلى 10 إصابات أعلن عنها صباح اليوم، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 194 إصابة منذ ظهور المرض في فلسطين. وقال ملحم إن من بين المصابين 8 أطفال تحت سن الـ18 عاما، وأن بعض المصابين من العمال ومخالطيهم، إضافة إلى عائدين من الخارج .. موضحا أن المصابين هم 10 من الإناث و12 من الذكور.

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