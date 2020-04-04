الحوثيون: مقتل 4 مدنيين بقصف سعودي على صعدة

اليمن/ الخليج 365



أعلنت جماعة الحوثي باليمن، السبت، مقتل 4 مدنيين من أسرة واحدة في قصف صاروخي سعودي، استهدف مديرية حدودية في محافظة صعدة (شمال).



جاء ذلك في خبرعاجل مقتضب، بثته قناة المسيرة الفضائية، الناطقة باسم الجماعة، دون ذكر مزيد من التفاصيل.



وقالت القناة إن "أسرة مكونة من أب وأم (حامل) وطفلتين، استشهدوا بقصف صاروخي سعودي على منطقة (بني صياح) بمديرية رازح الحدودية مع السعودية".



وأضافت أن "المديريات الحدودية بصعدة، تتعرض لقصف سعودي متواصل بشكل يومي، الأمر الذي يتسبب بسقوط ضحايا من المواطنين معظمهم أطفال ونساء وتدمير كبير في الممتلكات العامة والخاصة".



والجمعة، أعلنت الجماعة مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة امرأة، في غارة للتحالف العربي بقيادة السعودية، استهدفت مديرية الظاهر بمحافظة صعدة أيضا.



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ولم يصدر تعليق فوري من قبل الجانب السعودي أو التحالف حول الحادثتين.



ويشهد اليمن للعام السادس حربا عنيفة أدت إلى خلق واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80% من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.



وتقول الأمم المتحدة إن الصراع أدى إلى مقتل وجرح 70 ألف شخص، فيما قدرت تقارير حقوقية سابقة أن النزاع أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 100 ألف يمني.



ويزيد من تعقيدات النزاع أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015 ينفذ تحالف عربي، بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن، دعمًا للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.

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