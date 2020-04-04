مساعدات بـ1.2 مليون دولار لـ"بي كا كا" الإرهابي لمواجهة كورونا

واشنطن/الخليج 365

أعلن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، عن تقديم مساعدات بقيمة مليون و200 ألف دولار لتنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي بسوريا لمواجهة فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة.

وذكر التحالف أنه تم توفير معدات ومستلزمات طبية لاستخدامها بالسجون والمستشفيات في مدينتي الحسكة، والشدادي، شمال شرقي سوريا، الخاضعتين لسيطرة التنظيم الإرهابي المذكور.

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وتابع قائلا "هذه المعدات الطبية ستساعد في حماية العاملين بالمستشفيات في الحسكة والشدادي، وقوات سوريا الديمقراطية، وحراس الأمن بالسجون الموجودة هناك".

ولفت البيان إلى أن تلك المعدات والمستلزمات عبارة عن معدات وقائية مثل القفازات والأقنعة والأطقم الجراحية وأجهزة قياس التأكسج.

ووفق ما ورد بالبيان قال العميد بريان هندرسون، نائب مدير الشؤون المدنية بالتحالف "علاقتنا الدائمة مع (ي ب ك/بي كا كا) تتجاوز هذا الوباء وهي مهمة لتساعد قوات سوريا الديمقراطية في تحقيق الاستقرار والأمن شمال شرق سوريا".

وأشار البيان إلى أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، كان قد أعلن في 27 مارس/آذار المنصرم أنهم سيقدمون مساعدات بقيمة 16.8 مليون دولار لمواجهة تفشي فيروس كورونا بسوريا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.