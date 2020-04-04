ليبيا..6 إصابات جديدة بكورونا ترفع الإجمالي لـ17

وليد عبد الله/ الاناضول

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا (حكومي)، تسجيل ست حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) في البلاد، خلال الـ24 ساعة المنقضية.

جاء ذلك في بيان للمركز نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في ساعة متاخرة من مساء الجمعة.

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وقال المركز، التابع لحكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، في البيان، إن "المختبر المرجعي للمركز تسلم عدد 20عينة وكانت ستة منها موجبة(مصابة) و14عينة سالبة(غير مصابة)".

وبتسجيل حالات الإصابة الست يرتفع إجمالي ضحايا كورونا في ليبيا، إلى 17 إصابة بينهم حالة وفاة واحدة، وحالة تعافي حسب بيانات المركز نفسه.

وحتى مساء الجمعة، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و89 ألف شخص، توفي منهم نحو 59 ألفا، فيما تعافى حوالي 228 ألفا.

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