الولايات المتحدة تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بفيروس كورونا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية أمس أعلى حصيلة وفيات عالمية ليوم واحد بوباء كورونا،منذ ظهور المرض، إذ توفي 1480 شخصا خلال 24 ساعة، ليتجاوز عدد الوفيات بالوباء داخل البلد 7406 حالة.

وأظهرت أرقام جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، وصول حالات الإصابة بالمرض في الولايات المتحدة إلى 277,828 حالة، حتى لحظة كتابة هذا التقرير .

وتصدرت الولايات المتحدة حالات الإصابة بالمرض في العالم، بعد أن سجلت لوحدها أكثر من 25 % من الإصابات المؤكدة، من مجموع نحو 1,098,848 مليون إصابة عالمية حتى الآن.

ومع هذا، ما تزال إيطاليا تتصدر العالم بعدد الوفيات، بنحو 14,681 حالة، تليها إسبانيا بأكثر من 11 ألفا، من بين نحو 60 ألف حالة وفاة مسجلة عالميا بالفيروس حتى الآن، بزيادة نحو 10 آلاف حالة في يوم واحد.

وسجلت الولايات المتحدة وفاة 884 شخصا في يوم واحد، الأربعاء، و 865 شخصا الثلاثاء.