- 1/2
- 2/2
كشفت الهيئة العامة للطيران المدني، عبر موقعها الإلكتروني، عن وجود وظائف إدارية شاغرة للمواطنين، على مسمى ” أخصائي تعاون دولي ” وذلك للعمل بفروع الهيئة في مدينة الرياض.
وأشارت الهيئة، إلى أنّ الوظائف المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات ” علوم الطيران، أو الاقتصاد، أو القانون، أو القانون الدولي، أو العلاقات الدولية ” ولا يشترط وجود خبرات سابقة.
وأبانت الهيئة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 إبريل 2020م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 6 إبريل 2020م.
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة الطيران تعلن عن وظائف شاغرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.