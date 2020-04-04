هيئة الطيران تعلن عن وظائف شاغرة

كشفت الهيئة العامة للطيران المدني، عبر موقعها الإلكتروني، عن وجود وظائف إدارية شاغرة للمواطنين، على مسمى ” أخصائي تعاون دولي ” وذلك للعمل بفروع الهيئة في مدينة الرياض.

وأشارت الهيئة، إلى أنّ الوظائف المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات ” علوم الطيران، أو الاقتصاد، أو القانون، أو القانون الدولي، أو العلاقات الدولية ” ولا يشترط وجود خبرات سابقة.

وأبانت الهيئة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 إبريل 2020م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 6 إبريل 2020م.