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هيئة الطيران تعلن عن وظائف شاغرة

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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كشفت الهيئة العامة للطيران المدني، عبر موقعها الإلكتروني، عن وجود وظائف إدارية شاغرة للمواطنين، على مسمى ” أخصائي تعاون دولي ” وذلك للعمل بفروع الهيئة في مدينة الرياض.

وأشارت الهيئة، إلى أنّ الوظائف المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات ” علوم الطيران، أو الاقتصاد، أو القانون، أو القانون الدولي، أو العلاقات الدولية ” ولا يشترط وجود خبرات سابقة.

وأبانت الهيئة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 إبريل 2020م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 6 إبريل 2020م.

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