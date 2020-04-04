العدل توجه بإزالة لقب دكتور من وصف القضاة

ذكرت مصادر أن وزير العدل وليد الصمعاني، وجّه بإزالة لقب “دكتور” من وصف القضاة وكتاب العدل في الصكوك أو الضبوط، وذلك لعدة أسباب.

وأوضحت المصادر، أن الوزارة أرجعت القرار لعدم الخلط بين الوظيفة وبين شهادات الألقاب الأخرى، مضيفة وفقاً لصحيفة “عكاظ” أن شهادة الدكتوراه ليست من متطلبات تعيين كتاب العدل، ولا من شروط الترقية أو من عناصر المفاضلة للتعيين أو للتكليف لرؤساء كتابات العدل.

وأبانت أنه بناء على ذلك تم الاقتراح بألَّا يضاف وصف “دكتور” في النظام الإلكتروني حتى ولو كانت الشهادة معادلة، وذلك منعاً للخلط بين العمل المهني والأكاديمي.

وأشارت المصادر إلى أن وزارة “الخدمة المدنية سابقاً” كانت ذكرت أنه لا يوجد ما يمنع من وضع الألقاب، ولكنها اشترطت موافقة الوزير والتأكد من وجود معادلة شهادة الدرجة العلمية المطلوبة إضافتها.