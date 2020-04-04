- 1/2
- 2/2
ذكرت مصادر أن وزير العدل وليد الصمعاني، وجّه بإزالة لقب “دكتور” من وصف القضاة وكتاب العدل في الصكوك أو الضبوط، وذلك لعدة أسباب.
وأوضحت المصادر، أن الوزارة أرجعت القرار لعدم الخلط بين الوظيفة وبين شهادات الألقاب الأخرى، مضيفة وفقاً لصحيفة “عكاظ” أن شهادة الدكتوراه ليست من متطلبات تعيين كتاب العدل، ولا من شروط الترقية أو من عناصر المفاضلة للتعيين أو للتكليف لرؤساء كتابات العدل.
وأبانت أنه بناء على ذلك تم الاقتراح بألَّا يضاف وصف “دكتور” في النظام الإلكتروني حتى ولو كانت الشهادة معادلة، وذلك منعاً للخلط بين العمل المهني والأكاديمي.
وأشارت المصادر إلى أن وزارة “الخدمة المدنية سابقاً” كانت ذكرت أنه لا يوجد ما يمنع من وضع الألقاب، ولكنها اشترطت موافقة الوزير والتأكد من وجود معادلة شهادة الدرجة العلمية المطلوبة إضافتها.
كانت هذه تفاصيل خبر العدل توجه بإزالة لقب دكتور من وصف القضاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.